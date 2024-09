Startseite Icon Pfeil nach unten Neu-Ulm Icon Pfeil nach unten Lokalsport Icon Pfeil nach unten Dramatische Wende: Senden gibt 3:1 Führung gegen Rottenacker auf

Nach dem durchaus ansprechenden Saisonstart wurde die SGM Senden-Ay am Sonntag auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Dem Bezirksliga-Aufsteiger reichte gegen die SGM Rottenacker/Munderkingen ein 3:1-Pausenvorsprung nicht. Am Ende hieß es völlig zurecht 3:4.

Doch auch schon die Pausenführung täuschte ein wenig über die tatsächlichen Verhältnisse hinweg. Senden-Ay hatte das Glück, dass die beiden ersten Torschüsse gleich erfolgreich waren. Dennis Mgbechi (7.) und Simon Fischäß (14.) sorgten für den Traumstart. Danach zeigten sich aber immer wieder massive Abstimmungsprobleme zwischen dem defensiven Mittelfeld und der Abwehrkette. Die Gäste hatten leichtes Spiel. Allerdings stellten sie sich beim entscheidenden Pass lange nicht clever genug an und liefen wiederholt ins Abseits. So musste ein Eckball für den Anschlusstreffer herhalten. Florian Stiehle nickte am langen Pfosten einen Seitfallzieher von Philipp Faßold ein (24.). Francesco D’Alessio (27.) und Stiehle (30.) hatten zwei weitere Chancen auf den Ausgleich, bevor es überraschend wieder auf der anderen Seite einschlug. Deniz Mrden profitierte von der engagierten Vorarbeit von Vedan Bektic und setzte den Ball an die Unterkante der Latte. Schiedsrichter Serkan Ayakdas entschied sofort auf Tor (37.). Senden-Ay wähnte sich jetzt wohl auf der Siegerstraße, zumal Deniz Mrden noch vor der Pause mit einem Lattentreffer Pech hatte.

Das sagen die Trainer zum Spiel

Nach dem Seitenwechsel stellten sich die Gäste deutlich intelligenter an. Stiehle (53.), Jannik Sachpazidis (55.) und Lukas Ottenbreit (59.) deckten die Mängel in der Rückwärtsbewegung der Hausherren schonungslos auf und drehten das Spiel binnen sechs Minuten. Die Hausherren hatten im weiteren Verlauf noch zwei Möglichkeiten, zu egalisieren, blieben aber glücklos.

„Die erste Halbzeit top, die zweite flop“, bilanzierte der sichtlich konsternierte Sendener Spielertrainer Simon Fischäß. Sein Gegenüber Timm Walter schlug ähnliche Töne an, meinte aber selbstverständlich die Spielhälften in anderer Reihenfolge. „Für uns ist das ein interessantes Jahr. Wir sind praktisch jede Woche auf einem unbekannten Sportplatz und müssen anerkennen, dass das Niveau im neuen Bezirk schon höher ist. Ich sehe uns am Ende der Saison trotzdem auf einem einstelligen Tabellenplatz“, erklärte er.