Auch ohne Chef an der Bande läuft es bei den Devils Ulm/Neu-Ulm rund

Plus Trainer Martin Jainz muss gegen Schongau krankheitsbedingt passen, seine Devils Ulm/Neu-Ulm gewinnen das zweite Top-Spiel binnen 48 Stunden trotzdem.

Der VfE Ulm/Neu-Ulm hat zur Zeit einen beeindruckenden Lauf. Gegen das Spitzenteam EA Schongau gewannen die Devils in der Eishockey-Bayernliga mit 5:2 (2:2/3:0/0:0) und festigten damit zum Ende der Hinrunde den zweiten Tabellenplatz.