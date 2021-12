Die Spieler der Devils Ulm/Neu-Ulm haben es noch nicht verstanden

Plus Das Überzahlspiel ist die größte Baustelle der Eishockey-Devils. Die kassieren an Weihnachten zwei Heimniederlagen.

Der Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm bleibt im eigenen Stadion ohne jeden Punktgewinn. Ihr erstes Spiel am Weihnachts-Wochenende verloren die Devils gegen den ERV Schweinfurt mit 3:6 (1:1/1:1/1:4), das zweite gegen den TEV Miesbach mit 3:9 (1:2/1:1/1:6).