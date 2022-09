Eishockey

18:05 Uhr

Devils-Trainer Jainz: "Wir wollen körperbetont spielen, aber auch mit Herz"

Lokal Am Sonntag beginnt für die Devils Ulm/Neu-Ulm die neue Saison in der Eishockey-Bayernliga. Welche Ziele Trainer Martin Jainz mit dem Team verfolgt.

Am Sonntag gilt es für die Devils Ulm/ Neu-Ulm. Dann beginnt für den Eishockey-Bayernligisten die neue Runde. 15 Teams kämpfen zunächst um einen der ersten acht Plätze, um mit der Qualifikation für die Play-offs so schnell wie möglich nichts mehr mit dem Abstieg zu tun zu haben. Ulm verhinderte diesen im vergangenen Jahr. Nach einer schwachen Hauptrunde wurde Martin Jainz zum Interimstrainer ernannt, dann folgte eine Leistungssteigerung in der Abstiegsrunde. Am Ende verkündete der Bayerische Eissportverband dann sogar, dass der Abstieg ausgesetzt werde. Und Martin Jainz ist weiterhin Coach beim VfE. So bleibt irgendwie alles wie gehabt. Am Samstag steht noch ein Training im Eisstadion Neu-Ulm auf dem Programm, bevor dann am Sonntag die Erding Gladiators zum ersten Spiel (18 Uhr) kommen. Im Interview mit unserer Redaktion spricht der 40-jährige Jainz über die Vorbereitung und seine Ziele.

