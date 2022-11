Eishockey

14:43 Uhr

Die Devils Ulm/Neu-Ulm gewinnen auch das Spitzenspiel der Bayernliga

Ausgelaugt, aber glücklich. Die Devils Ulm/Neu-Ulm bleiben in der Spitzengruppe der Eishockey-Bayernliga.

Plus Die Devils Ulm/Neu-Ulm bleiben in der Eishockey-Bayernliga das Überraschungsteam der Runde. Auch Favorit Peißenberg wird in die Knie gezwungen.

Von Marc Sayle

Der VfE Ulm/Neu-Ulm gewann am Freitag das Spitzenspiel der Bayernliga gegen den TSV Peißenberg mit 2:1 (0:1/1:0/1:0), die 665 Zuschauerinnen und Zuschauer – Rekordkulisse in dieser Saison – bekamen dabei trotz der nur drei Tore attraktives Eishockey auf hohem Niveau mit viel Tempo zu sehen.

