Eishockey

vor 17 Min.

Die Devils Ulm/Neu-Ulm holen sich Verstärkung aus der Oberliga

Plus Kurz vor Ende der Hauptrunde hat Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Der Neue kommt vom Deggendorfer SC.

Von Marc Sayle

Eishockey-Bayernligist VfE Ulm/Neu-Ulm hat kurz vor Ende der Hauptrunde noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Mit Martin Podesva kommt ein Stürmer an die Donau, der über jahrelange Erfahrung in den höchsten Ligen Tschechiens und der Slowakei verfügt. In den vergangenen drei Monaten spielte der 33-Jährige beim Süd-Oberligisten Deggendorfer SC.

