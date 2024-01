Eishockey

13:56 Uhr

Diese Niederlage tut dem VfE Ulm/Neu-Ulm nicht weh

In Peißenberg hat der VfE Ulm/Neu-Ulm zwar mit 2:4 verloren, durfte aber am Ende trotzdem jubeln.

Plus Die Devils Ulm/Neu-Ulm verlieren in Peißenberg mit 2:4, haben aber trotzdem Grund zum Jubeln. Der Klassenerhalt in der Bayernliga ist vorzeitig gesichert.

Beim TSV Peißenberg hat der VfE Ulm/Neu-Ulm in der Eishockey-Bayernliga zwar mit 2:4 (1:2, 0:1, 1:1) verloren, durfte aber am Ende trotzdem jubeln. Die EA Schongau verlor zeitgleich ihr Heimspiel gegen Erding, somit sind die Ulmer nicht mehr von Platz zehn zu verdrängen. Sie haben sich damit nicht nur die Qualifikation an den Pre-Play-offs gesichert, sondern auch den vorzeitigen Klassenerhalt.

Mit einer Rumpfmannschaft von lediglich zwölf Spielern traten die Ulmer beim Tabellenzweiten an und starteten dennoch sehr vielversprechend. Nach drei Minuten gingen die Devils durch ein Tor von Julian Tischendorf in Führung. Den Miners gelang zunächst elf Minuten später der Ausgleich und 50 Sekunden vor Drittelende in Überzahl der zweite Treffer. Nach 33 Minuten trafen die Hausherren sogar in numerischer Unterlegenheit und stellten auf 3:1. Diese Schwäche gilt es bei den Devils in den nächsten Wochen abzustellen, denn im Laufe der Saison fingen sich die VfE-Cracks zu viele Gegentore bei eigener Überzahl.

