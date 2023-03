Eishockey

Eishockey-Fans spenden 5500 Euro für Mike Glemser - und die Devils gewinnen

Foto: Markus Will

Gruppenfoto nach dem Benefizspiel. 15 Tore und 5500 Euro kamen in Neu-Ulm für den guten Zweck zusammen.

Plus In einem Benefizspiel gewinnen die Devils Ulm/Neu-Ulm 8:7 gegen den Landesligisten Pfronten. Am Rande der Partie gibt es noch eine erfreuliche Nachricht.

Von Marc Sayle

Im Benefizspiel zwischen dem Eishockey-Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm und dem klassentieferen EV Pfronten gab es satte 15 Treffer zu sehen. Am Ende gewannen die Devils die Partie mit 8:7. Als Spende an die Familie des schwer verunglückten und seitdem querschnittsgelähmten Rosenheimer Eishockey-Profis Mike Glemser kamen insgesamt 5500 Euro zusammen.

