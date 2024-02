Eishockey

vor 18 Min.

Frust bei den Devils: VfE Ulm/Neu-Ulm muss in die Abstiegsrunde

Die Enttäuschung war ihnen anzusehen: Die Spieler der Devils Ulm/Neu-Ulm verloren nach 3:0-Führung noch mit 3:4 gegen Landsberg. Statt in die Play-offs geht es nun in die Abstiegsrunde

Plus Devils Ulm/Neu-Ulm verspielen gegen den HC Landsberg eine 3:0-Führung und verlieren nach Verlängerung. Das frustriert die Spieler und den Trainer.

Von , Marc Sayle Stephan Schöttl , Marc Sayle Artikel anhören Shape

Martin Jainz war die Enttäuschung auch am Montagvormittag noch deutlich anzumerken. „Ich bin richtig frustriert“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Der Trainer des Eishockey-Bayernligisten VfE Ulm/Neu-Ulm ärgerte sich über die 3:4-Niederlage seiner Mannschaft am Sonntagabend in den Pre-Play-offs gegen den HC Landsberg. Mit 3:0 hatten die Devils bereits geführt, gingen am Ende aber nach Verlängerung doch noch als Verlierer vom Eis und müssen nun in die Abstiegsrunde.

Nach einem fast perfekten Auftritt im ersten Drittel schien es, als wäre das Spiel schon entschieden. Ulm führte durch Tore von Ludwig Danzer (12.), Dominik Synek (14.) und Martin Podesva (18.) und musste sich als einziges Manko ankreiden lassen, zwei Überzahlsituationen nicht genutzt zu haben. Das Mitteldrittel war von vielen Zweikämpfen und Unterbrechungen geprägt, Spielfluss kam kaum zustande. Die Gastgeber verwalteten ihre Führung, den „Riverkings“ aus Landsberg fiel nicht allzu viel ein. Allerdings gelang ihnen sechs Sekunden vor dem Drittelende der Anschlusstreffer. „Dieses Tor war für mich der Knackpunkt“, meint Jainz. Wieder einmal waren seine Spieler mit den Gedanken wohl schon in der Kabine. „Es war nicht das erste Mal in dieser Saison, dass wir kurz vor der Pause noch ein Gegentor bekommen haben“, erklärt Jainz. Und plötzlich waren auch die 150 mitgereisten Gästefans unter den über 900 Zuschauerinnen und Zuschauern wieder voll da.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen