Eishockey

vor 3 Min.

Positive Corona-Tests: Viele sind nicht mehr übrig bei den Devils

Plus Der VfE Ulm/Neu-Ulm kann coronabedingt auch am Wochenende nicht spielen. Wie es jetzt in der Bayernliga-Abstiegsrunde weitergeht.

Von Stephan Schöttl und Marc Sayle

Der VfE Ulm/Neu-Ulm hat es in dieser Saison wahrlich nicht leicht. Gerade als die Spieler nach einer langen Pleitenserie ein bisschen besser in Schwung gekommen sind, schlug erneut das Coronavirus zu. „Jetzt hat es die erwischt, die beim ersten Mal nicht betroffen waren“, sagt Trainer Robert Linke.

