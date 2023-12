Zwei Gründe zur Freude bei den Ringern des KSV Unterelchingen

Die Ringer des KSV Unterelchingen feiern vorzeitig die Meisterschaft in der Landesliga und den Aufstieg. Der Nachwuchs holt am selben Tag den Titel.

„Doppelmeister, Doppelmeister, hey, hey ...“ So schallte es durch die Kabine. Die Schüler und die aktive Mannschaft des KSV Unterelchingen machten jeweils vor rund 300 Zuschauern und Zuschauerinnen die Meisterschaft perfekt. Die erwachsenen Ringer gewannen 31:4 gegen die RG Schwäbisch Hall Wüstenrot, die kleinen Elche setzten sich in beiden Duellen mit der KG Dewangen Fachsenfeld durch.

Ringer des KSV Unterelchingen steigen auf

Nach dem im Titelkampf schon vorentscheidenden Sieg in Aalen eine Woche zuvor wollten die Elchfighter gegen Schwäbisch Hall eigentlich in voller Besetzung antreten. Schneechaos und gestrichene Flüge verhinderten aber die pünktliche Ankunft des Rumänen Octavian Savva. So bekam Nachwuchstalent Mick Junginger einen weiteren Einsatz in der ersten Mannschaft. Nils Krautsieder, Luca Besser und Dorel Boldescu holten jeweils einen schnellen Schultersieg, Dominic Schumny und Mick Junginger gewannen technisch überlegen. Etwas mehr Mühe hatte Max Klein, aber es reichte für einen Punktsieg. Miguel Richter verlor nach Punkten. Auch der angeschlagene Jonas Wuchenauer war gegen Arthur Beser lange Zeit gleichauf. Zum Ende konnte er jedoch eine Konteraktion zur Beinschraube nicht verhindern, gab in den letzten Sekunden noch sechs Zähler ab und verlor mit 9:16 Punkten.

Die kleinen Elche kämpften gegen die KG Dewangen/Fachsenfeld. Im freien Stil gewannen die Schüler mit 28:7 und im griechisch-römischen Stil mit 23:10 Punkten. Über die gesamte Saison starteten Milan und Leon Kohler, Lars Doster, Philipp Gillich, Mathis Luikard, Max Laible. Jannik Schmidt, Mika Luikard, Alexander Schwab und Linus Michaelis für die Nachwuchsmannschaft des KSV Unterelchingen. Sie holten sich nun vorzeitig den Meistertitel und bekamen den Wanderpokal an diesem Abend von den Ringern des Gegners und Vorjahresmeisters KG Dewangen/Fachsenfeld überreicht.