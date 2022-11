Fanclub-Chef setzt bei der Fußball-WM auf Power vom FC Bayern München

Plus Roland Held vom Schießener Fanclub Red-White Dynamite spricht über Verletzungssorgen,die Menschenrechts-Diskussionen und die Chancen der deutschen Mannschaft.

Der FC Bayern München stellt 16 Spieler für die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ab, ähnlich viele wie sonst nur noch Manchester City und der FC Barcelona. Sie sind Vorsitzender des Schießener Fanclubs Red-White Dynamite. Wird Ihnen für den weiteren Saisonverlauf nicht Angst und Bange, Herr Held? Mit dem Franzosen Lucas Hernandez hat sich ein Bayern-Spieler schließlich schon schwer verletzt.