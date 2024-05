Zum Abschied setzt es eine Niederlage für den FV Illertissen

FV Illertissen verliert bei Greuther Fürth. Der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit fällt zu spät.

Zwölf Spiele in Folge hat der FV Illertissen zwischenzeitlich ohne Niederlage überstanden, aber zum Schluss ist ihm dann doch ein wenig die Luft ausgegangen. Im vorletzten Spiel dieser Saison in der bayerischen Fußball-Regionalliga setzte es am vergangenen Samstag auf eigenem Platz ein 1:2-gegen Buchbach, seinen letzten Auftritt am Mittwochabend beendete der FVI mit einem weiteren 1:2 bei der SpVgg Greuther Fürth II.

In die Pause verabschiedeten sich die beiden Mannschaften noch mit einem torlosen Unentschieden, aber dann ging es ganz schnell. Sebastian Kurz sorgte mit einem Kopfballtreffer zum 1:0 für einen Blitzstart der SpVgg Greuther Fürth in Halbzeit zwei (46.). Daniele Gabriele vergab kurz darauf eine dicke Chance zum Ausgleich (54.), aber in erster Linie verhinderte auf der Gegenseite Torhüter Felix Thiel in seinem letzten Spiel für den FV Illertissen mehrfach einen höheren Rückstand. Zehn Minuten vor dem Ende war allerdings auch er machtlos, als der eingewechselte Marin Hrgota zum 2:0 für die Gastgeber nachlegte. Der Anschlusstreffer von Furkan Kircicek in der Nachspielzeit kam für den FVI zu spät. (pim)