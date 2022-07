106 Teams kicken um den Bezirkspokal: Das sind die Spiele der ersten Runde

Am 7. August wird die erste Runde des Pokal-Wettbewerbs im Fußballbezirk Donau/Iller ausgetragen. Die Auslosung ergab einige spannende und prestigeträchtige Duelle.

Die Jagd auf den TSV Langenau beginnt am 7. August. Dann steht die erste Runde des Bezirkspokal-Wettbewerbs in der Region an. Der Titelverteidiger muss beim TSV Holzheim aus der Kreisliga A Donau ran. Ein spannendes Duell. Von 113 Mannschaften, die im Fußball-Bezirk Donau/Iller für den Spielbetrieb gemeldet sind, nehmen 106 teil. Pokalspielleiter Uli Koch loste in Jungingen zusammen mit dem Fußball-Nachwuchs des örtlichen Sportvereins die Erstrunden-Begegnungen aus. Gespielt wird am Sonntag, 7. August. Die zweite Runde steigt eine Woche später. Runde drei wird am 24. und 31. August ausgetragen.

Das sind die Paarungen der 1. Runde

Kreisliga A gegen Bezirksliga

TSV Albeck – TSV Blaustein

TSV Bernstadt – SV Jungingen

SSG Ulm 99 II – Srbija Ulm

SSV Illerberg/Thal – TSV Obenhausen

VfL Ulm – SC Staig

Westerstetten – TSV Neu-Ulm

SV Nersingen – FC Neenstetten

SC Staig II – Türkgücü Ulm

TSV Holzheim – TSV Langenau.

Kreisliga B gegen Bezirksliga

FC Blaubeuren II – SV Offenhausen

SV Weidenstetten – Türkspor Neu-Ulm II

VfB Ulm – FV Asch-Sonderbuch

TSV Berghülen – TSV Bermaringen

SV Westerheim II – FC Burlafingen

RSV Wullenstetten – SGM Aufheim-Holzschwang

Beimerstetten – TSV Blaubeuren.

Kreisliga A gegen Kreisliga A

SG Langenau – Silheim

FV Bellenberg – FV Altenstadt

SV Thalfingen – Lonsee

TSV Herrlingen – Hüttisheim

TSV Blaustein II – FC Illerkirchberg

Westerheim – FV Ay

FV Weißenhorn – SV Oberelchingen

SF Dornstadt – SG Seißen/Suppingen

SV Beuren – SV Pappelau/Beiningen

SV Oberroth – FV Senden.

Kreisliga B gegen Kreisliga A

TSV Buch II – TSV Regglisweiler

FC Strass – TSV Kettershausen

SV Pfaffenhofen – TSV Dietenheim

FC Blautal – FKV Neu-Ulm

Göttingen – Altheim

Spfr. Illerrieden – RSV Ermingen

SSC Stubersheim – SGM Ingstetten/Schießen

TSF udwigsfeld – Eggingen

Neenstetten II – Birumut Ulm

Jedesheim – Gerlenhofen

Pfuhl – ESC Ulm

Schnürpflingen – Amstetten

Unterweiler – Asselfingen

SG Machtholsheim/Merklingen – SV Tiefenbach

SG Vöhringen/Illerzell – SV Balzheim

TV Wiblingen – SV Grimmelfingen

SV Grafertshofen – TSG Söflingen

TSV Senden – SC Heroldstatt

FC Burlafingen II – TSV Erbach.

Kreisliga B gegen Kreisliga B

SV Mähringen – VfL Bühl

SV Feldstetten – TSV Obenhausen II

SGM Aufheim-Holzschwang II – SV Ballendorf

SV Jungingen II – SG Nellingen

TSV Bermaringen II – TSV Kellmünz

Esperia Italia Neu-Ulm – FV Asch-Sonderbuch II

SV Scharenstetten – TSV Einsingen

TSV Laichingen – SC Lehr