Fußball

vor 34 Min.

1860 München gegen SSV Ulm: Mehr Spitzenspiel geht in der 3. Liga fast nicht

Plus Mit dem TSV 1860 München und dem SSV Ulm treffen am Samstag die zwei formstärksten Mannschaften der 3. Liga aufeinander. Beide haben 2024 noch nicht verloren.

Von Stephan Schöttl

Schon seit Wochen ist dieses Spiel mit 15.000 Zuschauerinnen und Zuschauern ausverkauft. Die 1 500 Karten für die Gästemannschaft waren binnen weniger Stunden weg. Das Duell zwischen dem TSV 1860 München und dem SSV Ulm 1846 Fußball am Samstag (14 Uhr) fesselt aber nicht nur die Fans. Auch Spatzen-Trainer Thomas Wörle meinte in der wöchentlichen Medienrunde im Donaustadion: „Ich spüre bei uns durchweg Vorfreude. Dieses Spiel ist ein absolutes Highlight in dieser Saison.“ Das hat mehrere Gründe.

Da ist zum einen natürlich die sportliche Seite. Die Sechziger und der SSV Ulm sind die zwei derzeit formstärksten Mannschaft der 3. Liga, beide haben 2024 noch keine Partie verloren. Die Löwen holten aus den bisherigen Spielen in diesem Jahr 18 von 24 möglichen Punkten, die Spatzen 15 von 21. „Für uns wird es die anspruchsvollste Aufgabe, die man momentan erwischen kann“, meint Wörle – und verweist neben all den herausragenden Statistiken auch auf die Defensive der Münchner. Er sagt: „In den letzten fünf Spielen ist 1860 vier Mal ohne Gegentor geblieben. Das ist für uns gleichzeitig aber auch eine große Motivation.“

