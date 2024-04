Fußball

16:29 Uhr

Auf den SSV Ulm 1846 Fußball wartet in der 3. Liga das nächste Spitzenspiel

Plus Am Samstag empfängt der SSV Ulm 1846 Fußball den SC Preußen Münster, beide Aufsteiger mischen oben mit. Für Lennart Stoll wird es ein besonderes Duell.

Von Stephan Schöttl

Eigentlich war er im Sommer 2018 nach Ulm gekommen, um hier sein Medizinstudium voranzutreiben – und nebenbei in der Regionalliga weiter seinem Hobby Fußball auf höherem Niveau nachzugehen. Doch Lennart Stoll befindet sich mit dem SSV Ulm 1846 Fußball seitdem permanent auf dem Weg nach oben. Das Studium ist momentan nur Nebensache, der Fokus liegt auf dem Titelrennen in der 3. Liga und da spielte der 27-Jährige zuletzt eine wichtige Rolle im Team der Spatzen. Vor einer Woche in Halle gelang ihm beim 2:0-Sieg sogar sein erstes Tor im Profifußball. Das Heimspiel am Samstag (14 Uhr) gegen Preußen Münster wird für Stoll ganz besonders: Er ist in Münster geboren und aufgewachsen, mit 16 Jahren zum SC Preußen gewechselt.

All das Persönliche wird am Samstag freilich ruhen. Zumindest für die etwas mehr als 90 Minuten, in denen es auf den Rasen zur Sache geht. Dass sich die beiden Aufsteiger nach mittlerweile 32 von 38 Spieltag an der Tabellenspitze um die vordersten Plätze duellieren, überrascht auch Spatzen-Trainer Thomas Wörle. Er sagt: „Das war vor der Saison überhaupt nicht zu erwarten. Wir freuen uns unglaublich auf dieses nächste Spitzenspiel gegen eine Mannschaft, die in unserer Liga momentan das Maß der Dinge ist.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen