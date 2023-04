Fußball

Dem SSV Ulm 1846 Fußball gelingt gegen Freiberg der Befreiungsschlag

Plus Nach zuletzt vier sieglosen Spielen in Folge feiert der SSV Ulm 1846 Fußball beim SGV Freiberg das ersehnte Erfolgserlebnis. Mann des Spiels ist Nicolas Jann.

Von Stephan Schöttl

Der SSV Ulm 1846 Fußball hat seine Pflichtaufgabe bei Aufsteiger SGV Freiberg erledigt und am Dienstagabend das Regionalliga-Nachholspiel in Nöttingen mit 3:1 (2:0) gewonnen. Dabei begann die Partie mit einem frühen Rückschlag, den es wegzustecken galt. Ausgerechnet in einer schwierigen Phase der Saison, in der die Spatzen zuletzt nicht unbedingt vor Selbstbewusstsein strotzten.

Schon nach wenigen Minuten sank Kapitän Johannes Reichert, nimmermüder Antreiber im SSV-Spiel, verletzt zusammen, probierte es nach kurzer Behandlungspause zwar noch einmal, musste dann aber in der achten Minute mit bandagiertem Knie vom Platz. Eine genaue Diagnose stand am Abend noch aus.

