Fußball

vor 34 Min.

Der Blick geht nach oben: Was macht die Ulmer Spatzen so stark?

So schön kann Fußball sein: Beim SSV Ulm 1846 Fußball läuft es in dieser Saison bestens. Die Spatzen (Bildmitte Dennis Chessa) sind als Aufsteiger Dritter in der 3. Liga – und haben bereits am vergangenen Wochenende ihr selbst gestecktes Saisonziel von 45 Punkten übertroffen.

Plus Der SSV Ulm hat schon nach 26 von 38 Spieltagen sein gestecktes Saisonziel von 45 Punkten übertroffen. Der Erfolg des Aufsteigers ist kein Zufallsprodukt.

Von Stephan Schöttl

Sie haben seit Anfang des Jahres 14 von 18 möglichen Punkten geholt, sind 2024 noch immer ungeschlagen und haben bereits nach dem 26. Spieltag ihr selbst gestecktes Saisonziel von 45 Zählern übertroffen. „Das ist eine phänomenale Leistung“, sagt Trainer Thomas Wörle. Sein SSV Ulm 1846 Fußball hat in der 3. Liga einen Lauf – und ist nach wie vor hungrig nach Erfolg. „Alles, was jetzt kommt, ist Bonus“, meint Stürmer Felix Higl.

In der Tabelle sind die Spatzen mit 47 Punkten Dritter, haben den Relegationsrang zum Aufstieg in die 2. Bundesliga inne und bereits fünf Zähler Vorsprung auf Rang vier. Andersherum sind es mittlerweile sogar nur noch zwei auf Dynamo Dresden, den Tabellenzweiten. Gibt es demnach ein neues Saisonziel? Da reagieren die Ulmer zurückhaltend. Dennis Chessa etwa meinte nach dem 2:0-Auswärtssieg bei Rot-Weiß Essen am vergangenen Samstag: „Es ist ein sehr, sehr gutes Gefühl. Jetzt heißt es aber, auf dem Boden bleiben und weitermachen.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen