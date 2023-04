Fußball

Der Druck auf den Spitzenreiter SSV Ulm 1846 Fußball nimmt zu

Findet der SSV Ulm 1846 Fußball (in der Mitte Nicolas Jann) am Dienstag in Freiberg einen Weg durch die gegnerische Abwehr?

Plus Am Dienstag zählt im Aufstiegsrennen der Regionalliga Südwest beim SVG Freiberg nur ein Sieg. Das wissen auch die Spieler – und das macht es nicht einfacher.

Von Stephan Schöttl

„Momentan prasselt viel auf uns ein. Das ist ein bisschen schwer, aber wir machen das Beste draus.“ Torhüter Christian Ortag brachte die Stimmungslage rund um den SSV Ulm 1846 Fußball nach dem 0:0 gegen den FC Homburg am vergangenen Samstag kurz und knapp auf den Punkt. Wenn es doch so einfach wäre, nur von Spiel zu Spiel zu blicken.

Die Unruhe im Umfeld wird mit jeder sieglosen Partie größer, die Skepsis wächst. Nur noch einen Punkt Vorsprung haben die Spatzen nach dem Wochenende in der Tabelle der Regionalliga Südwest auf den TSV Steinbach Haiger auf Platz zwei. Schon auf den ersten Blick wird klar: Das Nachholspiel am Dienstag (19 Uhr) beim SVG Freiberg hat im Titelrennen einen enorm hohen Stellenwert, der Druck ist riesig. Denn nur mit einem Sieg könnten sich die Ulmer wieder etwas Luft an der Spitze verschaffen. Im Hinspiel gewann der SSV mit 2:0.

