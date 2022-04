Der lange Weg zum Aufstieg: Das ist das Restprogramm der Ulmer Spatzen

Der SSV Ulm 1846 Fußball ist Spitzenreiter in der Regionalliga Südwest. Sechs mögliche Stolperfallen warten noch auf dem Weg in die 3. Liga. Das ist das Restprogramm für die Spatzen.

Die Euphorie rund um den SSV Ulm 1846 Fußball ist zurück. Unvergessen sind die großen Zeiten rund um die Jahrtausendwende in der 1. und 2. Bundesliga. Bestens in Erinnerung sind aber auch noch Zwangsabstieg und Insolvenzen. In den vergangenen Jahren haben sich die Spatzen langsam wieder nach oben gearbeitet. Nach dem 1:0-Heimsieg gegen den Bahlinger SC steht die Mannschaft von Trainer Thomas Wörle weiter an der Tabellenspitze der Regionalliga Südwest, die 3. Liga vor Augen. Doch bis zum tatsächlichen Aufstieg ist es noch ein weiter Weg.

Die Verantwortlichen des SSV geben sich immer wieder bewusst zurückhaltend, wenn es um den Favoritenkreis auf den Titel in der Südwest-Staffel der vierthöchsten Spielklasse geht. Es gebe einige Teams, die finanziell und auch qualitativ noch ein wenig besser aufgestellt seien. Doch letztlich fällt die Entscheidung auf dem Platz - und da stehen die Ulmer auf beeindruckende Weise zusammen, eilen von Sieg zu Sieg. In den sozialen Netzwerken träumen die Fans schon vom Aufstieg. Das Restprogramm hat es aber durchaus in sich. Nur der Tabellenführer schafft am Ende der Saison den Sprung nach oben. Sollten mehrere Teams punktgleich sein, zählt letztlich die bessere Tordifferenz.

Das ist das Restprogramm der anderen Titelanwärter 1 / 3 Zurück Vorwärts TSV Steinbach Haiger | 2. Platz | 29 Spiele | 59 Punkte 9. April, 14 Uhr: FC Homburg (Heim)

16. April, 14 Uhr: SV Elversberg (Auswärts)

20. April, 19 Uhr: VfB Stuttgart II (H)

23. April, 14 Uhr: Kickers Offenbach (H)

30. April, 14 Uhr: SSV Ulm 1846 Fußball (A)

7. Mai, 14 Uhr: Rot-Weiß Koblenz (H)

14. Mai, 14 Uhr: TSG Hoffenheim II (A)

SV Elversberg | 3. Platz | 28 Spiele | 58 Punkte 6. April, 19 Uhr: VfR Aalen (H)

9. April, 14 Uhr: FC Gießen (A)

12. April, 19 Uhr: TSG Balingen Fußball (A)

16. April, 14 Uhr: TSV Steinbach Haiger (H)

22. April, 19 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach (A)

30. April, 14 Uhr: VfB Stuttgart II (H)

7. Mai, 14 Uhr: FSV Frankfurt (A)

14. Mai, 14 Uhr: FC 08 Homburg (H)

Kickers Offenbach | 4. Platz | 28 Spiele | 57 Punkte 10. April, 14 Uhr: VfR Aalen (A)

13. April, 17 Uhr: Bahlinger SC (A)

16. April, 14 Uhr: FC Gießen (H)

19. April, 19 Uhr: TSG Balingen Fußball (H)

23. April, 14 Uhr: TSV Steinbach Haiger (A)

1. Mai, 14 Uhr: SG Sonnenhof Großaspach (H)

7. Mai, 14 Uhr: VfB Stuttgart II (A)

14. Mai, 14 Uhr: FSV Frankfurt (H)

Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz

Sechs Spiele haben die Ulmer in der Regionalliga noch zu bestreiten. Das Verzwickte: Sechs Siege aus diesen sechs Duellen könnten unter Umständen am Ende doch nicht reichen. Der SSV Ulm 1846 Fußball hat zwar momentan sechs Zähler Vorsprung auf die SV Elversberg, den momentan ärgsten Konkurrenten. Doch die wiederum hat zwei Spieler weniger absolviert. Wären Ulm und Elversberg nach dem letzten Spieltag punktgleich, hätte bei aktuellem Stand das Team aus dem Saarland den Vorteil auf seiner Seite - mit 13 Toren Vorsprung in besagter Differenz der erzielten und kassierten Treffer.

Das ist das Restprogramm der Spatzen in der Regionalliga

Samstag, 9. April, 14 Uhr: Es geht zur TSG Balingen in den Zollernalbkreis . An das Hinspiel im Donaustadion dürften die Spatzen keine guten Erinnerungen haben. Sie verloren daheim mit 1:2.

in den . An das Hinspiel im dürften die Spatzen keine guten Erinnerungen haben. Sie verloren daheim mit 1:2. Samstag, 16. April, 14 Uhr: Zu Gast im Donaustadion ist der VfR Aale n. Das Hinspiel gewann Ulm auf der Ostalb mit 2:1. Das letzte Duell an der Donau ging allerdings im September 2020 mit 2:0 an Aalen.

ist der n. Das Hinspiel gewann auf der Ostalb mit 2:1. Das letzte Duell an der ging allerdings im September 2020 mit 2:0 an Aalen. Samstag, 23. April, 14 Uhr: Mit dem FC Gießen wartet auswärts ein abstiegsbedrohtes Team. Einfach wird es trotzdem nicht, das hat schon das Hinspiel gezeigt, das Ulm nur knapp mit 1:0 gewann.

wartet auswärts ein abstiegsbedrohtes Team. Einfach wird es trotzdem nicht, das hat schon das Hinspiel gezeigt, das nur knapp mit 1:0 gewann. Samstag, 30. April, 14 Uhr: Wohl das Schlüsselspiel auf dem Weg in die 3. Liga. Mit dem TSV Steinbach Haiger kommt ein ambitionierter Regionalligist, derzeit Tabellenzweiter, ins Donaustadion . Bester Torschütze der Gäste ist mit Dennis Chessa übrigens ein gebürtiger Günzburger, der unter anderem im Nachwuchs des SSV Ulm 1846 Fußball groß geworden ist. Im Hinspiel setzten sich die Spatzen klar mit 3:0 durch.

kommt ein ambitionierter Regionalligist, derzeit Tabellenzweiter, ins . Bester Torschütze der Gäste ist mit Dennis Chessa übrigens ein gebürtiger Günzburger, der unter anderem im Nachwuchs des groß geworden ist. Im Hinspiel setzten sich die Spatzen klar mit 3:0 durch. Samstag, 7. Mai, 14 Uhr: Noch so eine harte Nuss. Es geht zur SG Sonnenhof Großaspach . Die Mannschaft steckt tief im Tabellenkeller, hat sich in der Winterpause aber namhaft verstärkt, unter anderem mit dem Ex-Löwen Sascha Mölders . Das erste Duell in dieser Saison gewann der SSV mit 2:0.

. Die Mannschaft steckt tief im Tabellenkeller, hat sich in der Winterpause aber namhaft verstärkt, unter anderem mit dem Ex-Löwen . Das erste Duell in dieser Saison gewann der SSV mit 2:0. Samstag, 14. Mai, 14 Uhr: Brisanter könnte der Gegner am letzten Spieltag kaum sein. Die zweite Mannschaft des VfB Stuttgart ist zu Gast in Ulm . Das Hinspiel ging knapp an die Spatzen (1:0) und auch die Statistiken der vergangenen Jahre sprechen für den SSV Ulm 1846 Fußball . Die letzte Niederlage gegen den VfB Stuttgart II gab es am 6. August 2017 - ein torreiches 4:5.

