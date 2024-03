Der RSV Wullenstetten baut in der neuen Saison auf Trainer Philipp Stefanic

In der Kreisliga B Iller zählt der RSV Wullenstetten Jahr für Jahr zu den Kellerkindern. Das soll ich ändern. Mit Philipp Stefanic kommt ein erfahrener Trainer.

Sie haben den Wunsch, mal wieder oben mitzumischen. Mario Riedel, stellvertretender Abteilungsleiter beim RSV Wullenstetten, spricht vom „oberen Drittel der Kreisliga B“. Die Sehnsucht nach Erfolg hat den Verein auch dazu bewegt, im Sommer neue Wege einzuschlagen. Nach drei Jahren werden sich die Fußballer von Trainer Tobias Gass trennen. „Einvernehmlich und im Guten“, betont Riedel. Mit Philipp Stefanic holt sich der RSV Wullenstetten einen Mann mit reichlich Erfahrung als Spieler und Trainer ins Boot.

Riedel kennt den 32-Jährigen, der unter anderem bei der SGM Aufheim/Holzschwang und dem TSV Buch gekickt hat, noch aus aktiven Zeiten. Wobei die Erinnerungen aus Riedels Perspektive nicht gut sind. Er sei damals Torwart gewesen, erzählt er. Und Stefanic, der Stürmer der gegnerischen Mannschaft, haute ihm im Derby gleich fünf Dinger rein. "Alle fünf waren Lupfer", sagt Stefanic lachend.

Das erhofft sich der RSV Wullenstetten vom neuen Trainer

Jetzt hat er die Verantwortlichen beim RSV ein weiteres Mal von seinen Qualitäten überzeugt. „Er hatte einfach Lust auf unser Projekt und ein gutes Konzept“, sagt der stellvertretende Spartenchef, der sich mit dem neuen Mann an der Seitenlinie nicht nur eine qualitative, sondern auch eine quantitative Verbesserung seiner Fußballmannschaften wünscht.

Stefanic selbst war im Dezember 2023 vom FV Weißenhorn vor die Tür gesetzt worden und freut sich riesig auf die neue Aufgabe. „Ich will in Wullenstetten etwas voranbringen“, sagt er. Schon jetzt richtet er den Fokus voll auf den künftigen Job beim RSV, hat sich unter anderem vorgenommen, Gespräche mit den Spielern zu führen. Riedel ist begeistert von all diesem Engagement und meint: „Philipp ist für uns der absolute Jackpot.“