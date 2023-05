Fußball

vor 48 Min.

Der SSV Ulm 1846 Fußball erledigt die nächste Pflichtaufgabe im Titelrennen

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt bei Astoria Walldorf mit 3:1. Auch die Konkurrenz im Aufstiegsrennen der Regionalliga Südwest gibt sich keine Blöße.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Das Führungstrio der Regionalliga Südwest hat einmal mehr abgeliefert. Es bleibt also auch an den kommenden drei Spieltagen, in den letzten Wochen der Saison, spannend. Der SSV Ulm 1846 Fußball gewann sein Auswärtsspiel bei Astoria Walldorf mit 3:1 (2:0) und hat weiterhin drei Zähler Vorsprung auf die TSG Hoffenheim II. Die Bundesliga-Reserve machte mit einem 6:0 beim SGV Freiberg eindrucksvoll klar, dass man nicht locker lassen werde. Auf Platz drei folgt, vier Punkte hinter den Spatzen, der TSV Steinbach Haiger, der sich mit 2:0 bei den Kickers Offenbach durchsetzte.

Spielerisch war bei den Ulmern durchaus noch Luft nach oben. Schon kurz nach Anpfiff hatten die Gastgeber die erste große Chance zur frühen Führung, aber SSV-Torwart Christian Ortag war zur Stelle. Auf der anderen Seite machten es die Spatzen besser. Womöglich ist genau diese Qualität vor dem gegnerischen Tor der Unterschied zwischen einem Spitzenteam und einer Mannschaft, die sich im Niemandsland der Tabelle bewegt. Routinier Andreas Ludwig kam hinter der Strafraumgrenze an den Ball, zog ab und traf ins rechte untere Eck zum 1:0 (6.). In der vergangenen Woche hatte Ludwig das Siegtor gegen Offenbach vorbereitet, dieses Mal den Weg zum nächsten Erfolg selbst geebnet. Später meinte er: „Natürlich ist es schön, wenn man dazu beitragen kann. Aber das ist mit persönlich gar nicht so wichtig. Wir haben so viele Spieler im Team, die den Unterschied machen können. Wichtig ist, dass wir in der Defensive stabil bleiben.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen