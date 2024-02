Fußball

vor 5 Min.

Derby mit Zündstoff: SSV Ulm 1846 Fußball empfängt Waldhof Mannheim

Plus Das Hinrundenspiel zwischen dem SSV Ulm und Waldhof Mannheim hat nicht nur sportlich für Gesprächsstoff gesorgt. Wird es am Samstag erneut emotional?

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Es war ein hitziges Duell. Als Mitte September vergangenen Jahres der SV Waldhof Mannheim und der SSV Ulm 1846 Fußball zum Derby in der 3. Liga gegeneinander antraten, stand die Partie zwischenzeitig sogar kurz vor dem Abbruch. Spatzen-Fans hatten Pyrotechnik abgebrannt, Waldhof-Anhänger mehrere Gegenstände auf die Ulmer Ersatzspieler beim Aufwärmen geworfen. Obendrein waren die Gastgeber am Ende nach zwei Platzverweisen nur noch zu neunt auf dem Platz. SSV-Trainer Thomas Wörle erinnert sich noch sehr genau an den 2:0-Sieg seiner Mannschaft und erwartet für das Rückspiel am Samstag (ab 14 Uhr) in Aalen ähnlich große Emotionen – auf dem Rasen und auf den Rängen. „Das wird ein Knallerspiel mit sehr hoher Intensität“, sagt er.

Das Personal: Beim SSV Ulm 1846 Fußball fällt Lennart Stoll nach wie vor aus. Er hat Schmerzen im Fuß und ist seit dem Heimspiel gegen Duisburg angeschlagen. Auch hinter dem Einsatz von Verteidiger Tom Gaal steht noch ein Fragezeichen, er war bereits am vergangenen Wochenende verletzungsbedingt nicht mit nach Lübeck gereist. Wörle sagt: „Es geht bei ihm schon vorwärts. Ob er dabei sein kann, wird sich erst kurzfristig entscheiden.“

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen