Die Spatzen müssen für den Heimsieg gegen Hoffenheim hart arbeiten

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt in der Regionalliga Südwest mit 1:0 gegen die TSG Hoffenheim II. 3100 Fans im Donaustadion brauchen aber jede Menge Geduld.

Es muss nicht immer Schickimicki-Fußball sein. Johannes Reichert, Kapitän des SSV Ulm 1846 Fußball, meinte nach dem knappen 1:0-Heimsieg gegen die TSG Hoffenheim II: „Es war ein absoluter Arbeitssieg.“ Und er hatte recht.