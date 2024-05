Fußball

Ein Remis reicht: Der SV Offenhausen bleibt in der Bezirksliga

Plus Der SV Offenhausen spielt gegen Asch/Sonderbuch zwar nur 3:3, das reicht aber zum vorzeitigen Klassenerhalt in der Bezirksliga. Sorgen um Torwart Julijan Lukic.

Von Michael Schuster

In der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller hat der SV Offenhausen am Sonntagnachmittag den Klassenerhalt sichergestellt. Der Mannschaft von Trainer Alexander Höhne genügte gegen den FV Asch/Sonderbuch ein 3:3. Mit dieser Tatsache war Höhne nach der Partie zufrieden. Mit den zurückliegenden 90 Minuten dagegen eher nicht.

Allerdings konnte auch er die mitunter kuriosen Umstände nicht einkalkulieren. Torhüter Julijan Lukic gab in der 42. Minute dem Unparteiischen ein Zeichen, schritt behäbig aus dem Tor und übergab sich neben seinem Gehäuse. Der Keeper musste zur Pause vom Feld und wurde während des zweiten Durchgangs mit Verdacht auf Sonnenstich ins Krankenhaus gebracht. Lukic hatte insbesondere im zweiten Teil der ersten Hälfte mit zwei überragenden Paraden gegen Tobias Wallisch und Lukas Schmid dafür gesorgt, dass Offenhausen mit einem 1:1 in die Pause gehen konnte. Routinier Carsten Sievert übernahm nach dem Wechsel seinen Posten und feierte keinen glücklichen Einstand. Die Treffer von Tobias Wallisch zum 1:2 (51.) und 3:3 (67.) musste er auf seine Kappe nehmen. Einen Strick konnte und wollte ihm Höhne nach der Partie wegen der Patzer aber nicht drehen. „Er ist die gute Seele in unserem Team. Er weiß selbst, dass das nicht gut lief“, sagte der Coach. Sievert hatte in der mitunter hektischen Schlussphase der Partie aber noch mehrfach die Möglichkeit, seine Fehler vergessen zu machen.

