Fußball

vor 8 Min.

Ex-Mitspieler über Thomas Tuchel: "Er hätte kein Kabinenfest eröffnet"

Plus Oliver Unsöld hat mit Thomas Tuchel für Ulm gespielt. Im Interview spricht er über seine Erinnerungen an den scheidenden Bayern-Trainer und dessen Situation.

Von Pit Meier

Der Name Thomas Tuchel dominiert seit mehreren Tagen die Schlagzeilen im Sportjournalismus. Am Mittwoch kündigte der kriselnde Rekordmeister Bayern München an, dass er sich nach drei Niederlagen in Folge im Sommer von dem als schwierig geltenden Trainer trennen wird, der in Krumbach geboren wurde und der von 1994 bis 1998 vier Jahre lang für den SSV Ulm 1846 spielte – zwei davon zusammen mit Oliver Unsöld, der inzwischen im Nachwuchsleistungszentrum der Spatzen arbeitet. Wir sprachen mit Unsöld über seine Erinnerungen an den prominenten früheren Teamkollegen und fragten ihn nach seiner Einschätzung von Tuchels Situation.

Gibt es nach so langer Zeit noch regelmäßigen Kontakt zum ehemaligen Mannschaftskameraden Thomas Tuchel, Herr Unsöld?

