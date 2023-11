Fußball

vor 49 Min.

Für den SSV Ulm 1846 Fußball geht eine bewegte Woche zu Ende

Plus Umzug nach Aalen, Rücktritt der Geschäftsführerin: Das Sportliche rückt beim SSV Ulm fast in den Hintergrund – dabei steht ein schweres Spiel in Köln an.

Von Stephan Schöttl Artikel anhören Shape

Es war eine bewegte Woche beim SSV Ulm 1846 Fußball. Erst wurde die Entscheidung getroffen, die Heimspiele in der 3. Liga bis Ende Februar im Ausweichstadion in Aalen auszutragen. Dann legte Myriam Krüger ihre Ämter als Geschäftsführerin, Leiterin des Nachwuchsleistungszentrums und Mitglied des Vereinsvorstands mit sofortiger Wirkung nieder, nachdem der Aufsichtsrat beschlossen hatte, ihren Vertrag im Sommer 2024 nicht zu verlängern. Es gab also genügend Gesprächsstoff bei der wöchentlichen Medienrunde im Donaustadion. Dass die Spatzen am Samstag (16.30 Uhr) ein Auswärtsspiel bei Viktoria Köln bestreiten, ging da fast ein wenig unter.

Kurz und knapp äußerte sich Cheftrainer Thomas Wörle zur Personalsituation. Er sei guter Dinge, am Freitagmittag mit dem Zug mit vollem Kader nach Köln fahren zu können. Auf Nachfrage äußerte er sich noch kurz zum nächsten Gegner. Viktoria Köln sei ein „sehr gestandener Drittligist, offensiv stark und eingespielt“. Danach ging es auch schon wieder um andere Themen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen