Fußball-Bezirksliga: Diese Trainer halten ihren Vereinen weiter die Treue

Plus Niko Berchtold verlängert beim Fußball-Bezirksligisten SGM Ingstetten/Schießen und Christoph Schregle in Tiefenbach. Ein anderer Trainer kündigt seinen Abschied nach nur einem Jahr an.

Von Michael Schuster

Die Fußball-Bezirksliga startet am Wochenende mit mehreren Nachholspielen ins neue Jahr. Eigentlich sollten dann alle bayerischen Vertreter loslegen. Die Partie des SV Thalfingen gegen den SV Jungingen wurde aber bereits abgesagt und auf den 17. März (18.30 Uhr) verschoben. In Thalfingen sind die Plätze normalerweise bis Ende März von der Gemeinde gesperrt. Daher wackelt auch der neue Termin. Thalfingen hinkt damit weiter zwei Spiele hinter dem Plan her. Ganz so ungelegen dürfte die Absage dem Trainer Dieter Simon aber nicht kommen.

