Fußballer planen schon die nächste Saison - trotz aller Corona-Sorgen

Plus In Buch und bei der SSG Ulm haben die Trainer verlängert, bei Türkspor Neu-Ulm sollte das Formsache sein. Aber die wichtigste Frage lautet: Wird die Saison zu Ende gespielt?

Obwohl die pandemiebedingte Verunsicherung fast greifbar ist, haben die Vorbereitungen auf die restliche Spielzeit begonnen. Quasi nebenbei haben einige der höherklassigen Vereine in der Region bereits die ersten Weichen für die kommende Saison gestellt. „Es wird spannend, was bis Ende Februar noch alles passiert“, befürchtet Ünal Demirkiran. Der Trainer von Verbandsligist Türkspor Neu-Ulm betätigt sich als Orakel. Er glaubt nicht, dass regulär zu Ende gespielt werden kann.