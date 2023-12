Fußball

Köln ist für den SSV Ulm 1846 Fußball eine Reise wert

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball schlägt Viktoria Köln mit 3:1. Lucas Röser kehrt nach seiner schweren Verletzung ins Team zurück - und wird gleich zum Matchwinner.

„Gestern noch in Albeck, morgen schon in Köln.“ Diese Zeilen sind der Beginn des Kultgesangs der Fans des SSV Ulm 1846 Fußball. Sie stammen noch aus der Bundesliga-Zeit zur Jahrtausendwende – und waren am Wochenende so aktuell wie nie zuvor. Über 400 Spatzen-Anhänger begleiteten die Mannschaft in der 3. Liga nach Köln. Gegner dort war allerdings nicht der 1. FC, sondern Viktoria. Der Freude über den nächsten Sieg tat das aber freilich keinen Abbruch. Dank des 3:1 (2:0) kletterte der Aufsteiger in der Tabelle wieder nach oben.

Ulm erwischte vor 2900 Zuschauerinnen und Zuschauern einen Auftakt nach Maß. Bereits nach fünf Minuten lag der SSV vorn. Vorausgegangen war ein Musterangriff: Nach Ballgewinn wurde schnell umgeschaltet, Dennis Chessa schickte Leo Scienza auf die Reise und der zeigte einmal mehr seine Klasse und schob eiskalt zum 1:0 ein. Köln ließ sich davon zunächst nicht beeindrucken, versuchte die Gäste früh zu stören. Doch die Spatzen fanden immer spielerische Lösungen und setzten wenig später gleich den nächsten Nadelstich. Erneut war Scienza erfolgreich. Marke „Traumtor“, technisch allererste Sahne. Am linken Strafraumeck bekam er den Ball und zirkelte ihn gekonnt und ziemlich clever ins lange Eck zum 2:0 (12.). Das saß und beschäftigte auch die Hausherren ein Weilchen.

