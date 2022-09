Kreisliga: Der SV Tiefenbach dominiert das Spitzenspiel gegen Ay

Lokal Der Bezirksliga-Absteiger feiert einen klaren 3:0-Sieg. In Halbzeit zwei kann es sich der Tabellenführer sogar leisten, den Fuß vom Gas zu nehmen.

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A Iller siegte der SV Tiefenbach beim FV Ay deutlich mit 3:0. Der Erfolg geht auch in dieser Deutlichkeit völlig in Ordnung und er stand quasi schon nach der ersten Hälfte fest.