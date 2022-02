Fußball

vor 37 Min.

Stürmer Anton Fink muss gehen: Das Ende einer schwierigen Arbeitsbeziehung

Plus Ohne Anton Fink tritt der SSV Ulm 1846 Fußball zum letzten Testspiel in Heimstetten an. Der Routinier wurde freigestellt, über Details schweigen beide Seiten.

Von Stephan Schöttl

Thomas Wörle ist zurück auf dem Spielfeld. Anfang der Woche leitete der Coach, der am Freitag seinen 40. Geburtstag feierte, nach auskurierter Corona-Infektion und zehntägiger Zwangspause erstmals wieder das Training des SSV Ulm 1846 Fußball, am Samstag (13.30 Uhr) steht er im Testspiel beim bayerischen Regionalligisten SV Heimstetten wieder an der Linie. Und er muss sich über eine zuletzt viel diskutierte Personalie keine Gedanken mehr machen.

