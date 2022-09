Fußball

vor 49 Min.

Obenhausens Torhüter ist der ärmste Kerl auf dem Platz

Lokal Torhüter Thomas Schultheiß wird von seinen Vorderleuten des TSV Obenhausen im Stich gelassen und kassiert acht Gegentore. Gegner Türkspor Neu-Ulm II leistet sich im Bezirksliga-Duell ein paar Patzer weniger.

Von Michael Schuster

Der TSV Obenhausen geht in der Fußball-Bezirksliga schweren Zeiten entgegen. Am Sonntag kassierten die Rothtaler eine derbe 4:8-Heimklatsche gegen den Aufsteiger Türkspor Neu-Ulm II. Doch auch Türkspor wird sich in dieser Verfassung warm anziehen müssen.

