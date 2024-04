Fußball

Offenhausen verpasst einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt

Augen zu und draufhalten, Augen zu und abwehren: Offenhausens Stjepan Saric (links) scheitert am Staiger Torhüter Manuel Fetzer.

Plus In einem knappen Spiel reicht es für den SV Offenhausen nicht ganz gegen den SC Staig. Der übernimmt mit dem Sieg die Tabellenführung in der Bezirksliga.

Von Michael Schuster

Der SV Offenhausen verpasste einen weiteren Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Fußball-Bezirksliga. Die Neu-Ulmer Vorstädter unterlagen dem neuen Spitzenreiter SC Staig mit 2:3 denkbar knapp.

SVO-Trainer Alexander Höhne stellte lapidar fest: „So bleibt es halt spannend.“ Insgesamt konnte er seiner Mannschaft aber wenig vorwerfen. Die erwischte mit dem frühen Treffer durch Ausnahmekönner Stjepan Saric (3.) einen Traumstart und setzte danach die taktische Marschroute konsequent um. Diese sah vor, den Staigern mehr Anteile zu überlassen und nach Ballgewinnen mit schnellem Umschaltspiel Nadelstiche zu setzen. Dabei ruhten die Hoffnungen natürlich auf dem Duo Nikica Vojnovic und Stjepan Saric. Deren Zusammenspiel hätte in der 19. Minute das 2:0 bringen können. Gästekeeper Manuel Fetzer konnte aber klären. Wenig später vergab auch noch Nils Oleszewski eine Kopfballchance (24.) für den SVO und Saric setzte einen sehenswerten Freistoß ans Lattenkreuz (40.).

