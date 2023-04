Regionalligist FC Homburg stellt Trainer Timo Wenzel aus Neu-Ulm frei

Vor Kurzem holte Timo Wenzel mit dem FC Homburg beim SSV Ulm 1846 Fußball noch einen Punkt im Aufstiegsrennen. Jetzt hat ihn der Verein entlassen.

Nach den Kickers Offenbach vor wenigen Tagen hat nun ein weiterer Konkurrent des SSV Ulm 1846 Fußball im Kampf um den Titel in der Regionalliga Südwest seinen Trainer vor die Tür gesetzt. Der FC Homburg teilte am Montag mit, dass Timo Wenzel von seinem Amt als Chefcoach entbunden wurde. Der Neu-Ulmer hatte erst vor Kurzem mit den Saarländern beim 0:0 noch einen Punkt im Donaustadion erkämpft.

Der Verein begründet den Schritt auf seiner Homepage mit "der negativen sportlichen Entwicklung der letzten Wochen". Sportvorstand Michael Koch und Vorsitzender Hans Gassert werden folgendermaßen zitiert: „Leider stellt sich die sportliche Situation in den letzten Wochen nicht so dar, wie gewünscht. Menschlich bedauern wir diese Entscheidung sehr, aber sportlich gesehen ist ein Wechsel nötig, um wieder in die Erfolgsspur zurückzufinden."

Timo Wenzel hatte den FC 08 Homburg im März 2021 nach der Freistellung von Vorgänger Matthias Mink übernommen. In der vergangenen Saison scheiterte er mit seiner Mannschaft nur knapp am Saarlandpokal-Sieg im Finale gegen die SV 07 Elversberg. Zunächst soll Co-Trainer Sven Sökler als Interimstrainer die Mannschaft leiten, unterstützt von Sportvorstand Michael Koch.