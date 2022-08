Fußball

16:08 Uhr

Rückkehr in die Kreisliga A: Regglisweiler hat bewegte Jahre hinter sich

Lokal Die Fußballer des TSV Regglisweiler haben früher sogar schon in der Landesliga gekickt, zuletzt aber ganz unten. Jetzt geht es zumindest wieder eine Klasse aufwärts.

Von Stefan Kümmritz

Vor Jahren in der Landesliga, dann die Aufgabe der Spielgemeinschaft mit dem TSV Dietenheim, Neuanfang vor drei Jahren in der Kreisliga B und nun nach dem Aufstieg zumindest wieder in der Kreisliga A Iller – so liest sich die Geschichte des TSV Regglisweiler aus der jüngeren Vergangenheit. Die Zukunft soll wieder rosig werden. „Wenn der Kern der Mannschaft zusammenbleibt, bin ich guter Dinge“, sagt Abteilungsleiter Christian Heussner, dem nicht nur sportlicher Erfolg, sondern auch gutes Vereinsleben und Kameradschaft wichtig sind („ein rot-schwarzes Element muss jeder mitbringen“).

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

