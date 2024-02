Spatzen im Höhenflug: SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt auch bei Rot-Weiß Essen

Der SSV Ulm gewinnt 2:0 in Essen und hat das selbst gesteckte Saisonziel von 45 Punkten übertroffen. Auch Felix Higl trifft – und ist noch lange nicht satt.

Es waren die Punkte 45, 46 und 47. Der SSV Ulm 1846 Fußball hat mit einem 2:0-Sieg bei Rot-Weiß Essen bereits nach 26 von 38 Spieltagen in der 3. Liga das Saisonziel erreicht, das sich der Aufsteiger im Sommer 2023 gesetzt hatte. Die Stimmung war entsprechend ausgelassen. Es wurde getanzt, gesungen und gelacht. Stürmer Felix Higl sagte nach der Partie am Mikrofon von Magenta Sport: „Alles, was jetzt kommt, ist Bonus. Aber wir sind nach wie vor hungrig.“

Die Spatzen zeigten im Stadion an der Hafenstraße vor über 17.000 Zuschauerinnen und Zuschauern eine reife Leistung. Es waren keine einfachen Bedingungen auf einem Rasen, der auch schon bessere Tage gesehen hat. Der tiefe Boden ließ kaum gepflegtes Kurzpassspiel zu. Voller Körpereinsatz war gefragt. Ulm versuchte es trotzdem mit der gewohnten Spielweise. Ballsicher, mutig und selbstbewusst. Den ersten Aufreger im Spitzenspiel gab es schon nach 15 Minuten. Dennis Chessa traf per Hacke. Regulär, wie die Fernsehbilder belegten. Aber Schiedsrichter Frank Willenborg, ein erfahrener Mann mit reichlich Bundesliga-Erfahrung, entschied auf Abseits. Doch in der 3. Liga gibt es keinen Videobeweis (VAR). Und es wird in vorerst auch in naher Zukunft nicht geben, denn vor wenigen Tagen hatten sich die Manager der Drittligisten bei einer Tagung gegen die Einführung des VAR ausgesprochen. So blieb es bei der Fehlentscheidung und beim 0:0.

Rot-Weiß Essen erhöht vor der Pause den Druck

Irgendwie nahm diese Szene den Ulmern den ersten Spielfluss. Essen kam jetzt besser in die Partie und hatte durch Felix Götze eine große Chance (22.), dessen Kopfball verfehlte das SSV-Tor nur knapp. Der Druck der Hausherren wurde größer. Cedric Harenbrock schlenzte kurz darauf (26.) übers Tor.

Die zweite Halbzeit begann umkämpft und auf ähnlich hohem Niveau wie der erste Abschnitt. Bloß die richtig packenden Torraumszenen fehlten dieser Begegnung nach wie vor. Ein Schuss von Felix Higl war in den ersten Minuten nach Wiederanpfiff die einzige Möglichkeit, bei der es knapp wurde. Die Ulmer standen gut, hielten die Hausherren weg vom eigenen Tor, eroberten sich viele Bälle und kombinierte sich bis zum gegnerischen Strafraum auch gut durch, dann fehlte es aber an Präzision im Abschluss.

Philipp Maier ist nach seiner zehnten Gelben Karte gegen Ingolstadt gesperrt

In der 64. Minute traf Chessa ein zweites Mal, dieses Mal zählte der Treffer auch. Nach einem Einwurf ladet der Ball bei Bastian Allgeier, der steckte durch auf seinen Mannschaftskameraden und der machte ziemlich kompromisslos aus kurzer Distanz in den Winkel das 1:0. Die Führung spielte den Gästen natürlich in die Karten. Sie ließen die Essener mehr gestalten, blieben aber hellwach und lauerten auf Konter. Einer davon brachte den vorentscheidenden Elfmeter für die Spatzen. Romario Rösch zog alleine los und wurde regelwidrig gelegt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Higl zum 2:0 (81.). RWE bemühte sich zwar, blieb in Halbzeit zwei aber ohne einzige nennenswerte Szene.

Felix Higl meinte: „Es war ein verdienter Sieg. Wir mussten viel verteidigen, dann haben wir zur richtigen Zeit zugestochen. Unser Plan ist aufgegangen.“ Einziger Wermutstropfen: Philipp Maier holte sich bereits seine zehnte Gelbe Karte ab, ist damit gegen Ingolstadt am kommenden Samstag gesperrt.

SSV Ulm 1846 Fußball: Ortag – Strompf (69. Yarbrough), Reichert, Gaal – Rösch, Maier, Brandt (83. Ludwig), Allgeier – Scienza (69. Kastanaras), Higl (83. Röser), Chessa (90.+2 Jann).