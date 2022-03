Fußball

SSV Ulm 1846 Fußball: Der Kapitän fehlt im Nachholspiel gegen Walldorf

Plus Johannes Reichert hat gegen Mainz 05 II seine fünfte gelbe Karte kassiert. Gegen Astoria Walldorf muss der Spatzen-Kapitän am Dienstagabend daher zuschauen.

Von Stephan Schöttl

Der eine kehrt zurück, der andere muss dafür zuschauen. So langsam kommen auch die Kicker des Regionalligisten SSV Ulm 1846 Fußball in den gefährlichen Bereich. Denn wer fünf Gelbe Karten gesammelt hat, muss einmal aussetzen. Philipp Maier hatte diese Marke schon recht früh erreicht, war schon Anfang Oktober für eine Partie gesperrt. Beim Gastspiel der Spatzen vergangenen Freitag in Mainz saß Nicolas Wähling aus selbem Grund draußen – und nun fehlt im Nachholspiel gegen Astoria Walldorf am Dienstagabend (19 Uhr) Kapitän Johannes Reichert.

