vor 31 Min.

SSV Ulm 1846 Fußball: Der Wille ist da, aber die Cleverness fehlt

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball verliert in der Regionalliga Südwest gegen den FC 08 Homburg. Beim 1:2 erteilen die Gäste den Spatzen eine Lektion in Sachen Effektivität.

Von Stephan Schöttl

Nur wenige Kilometer vom Donaustadion entfernt ist Timo Wenzel groß geworden. Beim FC Burlafingen hat er als Bub gekickt, später auch in Ulm. Dann zog es ihn in die weite Fußballwelt. Als Profi bis auf Zypern und nach Griechenland. Spiele in der Heimat sind für ihn daher immer besonders. Noch viel schöner freilich, wenn sie am Ende von Erfolg gekrönt sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

