SV Offenhausen schenkt dem SV Nersingen ordentlich ein

Plus Offenhausen kennt beim 8:0-Kantersieg keine Gnade mit dem ersatzgeschwächten SV Nersingen. Der Spitzenreiter der Kreisliga A Donau träumt weiter vom Aufstieg in die Bezirksliga.

Vor dem Spiel seines SV Nersingen gegen den SV Offenhausen unkte Trainer Marcus Schenk noch: „Ich hoffe, wir kommen mit einem blauen Auge davon“ – und verwies auf die Personalsorgen in seinem Team. Acht Spieler aus dem Kader der ersten Mannschaft fehlten ihm. Doch Offenhausen, Spitzenreiter der Fußball-Kreisliga A Donau, kannte keine Gnade und deklassierte die Nersinger mit 8:0. SVO-Trainer Alexander Höhne meinte nach der Partie: „Es war gut, etwas für unser Torverhältnis zu tun. Jetzt fehlen uns noch vier Siege zum Ziel, dem Aufstieg in die Bezirksliga.“