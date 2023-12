Türkspor Neu-Ulm II gegen TSV Neu-Ulm hat ein Nachspiel

Der TSV Neu-Ulm hat zwar auf dem Platz verloren, aber am grünen Tisch wird er das Derby wohl gewinnen.

Nach der derzeit noch offiziellen Tabelle der Fußball-Bezirksliga Donau/Iller liegen der TSV Neu-Ulm, die SGM Aufheim-Holzschwang und der TSV Langenau punktgleich an der Spitze. Wahrscheinlich wird aber die Mannschaft des TSV Neu-Ulm mit ihrem Trainer Peter Passer mit drei Zählern Vorsprung auf die Konkurrenten überwintern. Der Grund: Die 2:3-Niederlage im Derby gegen Türkspor Neu-Ulm II wird vermutlich am grünen Tisch in einen 3:0-Sieg umgewandelt. Das Sportgericht ermittelt dem Vernehmen nach.

Türkspor hatte in dieser Partie mit Antonio Tomic Bobas, Awet Kidane und Miguel Malheiro mindestens drei Spieler aus der ersten Mannschaft eingesetzt, zwei wären höchstens erlaubt gewesen. Malheiro und Kidane hatten übrigens zwei der drei Treffer für Türkspor erzielt.