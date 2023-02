Tumulte bei Jugendturnier: Sportgericht spricht saftige Strafen aus

Plus Beim Jugend-Hallenturnier des Fußballbezirks Donau/Iller fliegen ordentlich die Fetzen. Das hat für einen jungen Spieler und seinen Trainer ein Nachspiel.

Die Jugend-Hallenrunde des Fußballbezirks Donau/Iller hatte für die A-Junioren der SGM AHP, einer Spielgemeinschaft aus Aufheim, Holzschwang und Pfaffenhofen, ein Nachspiel vor dem Sportgericht. Mit saftigen Urteilen.