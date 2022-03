Fußball

21:20 Uhr

UImer Heimsieg gegen das Schlusslicht, aber das war schwere Kost

Plus Der SSV Ulm 1846 Fußball gewinnt in der Regionalliga Südwest 2:0 gegen den TSV Schott Mainz. Gegen den Tabellenletzten tun sich die Spatzen aber einmal mehr richtig schwer.

Von Stephan Schöttl

Für viele der fast 4000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Donaustadion war es ein gelungener Nachmittag. Es fühlte sich nach Sommer an, für die Kinder gab es Popcorn, an die Erwachsenen verteilte ein Spatzen-Sponsor nach der Partie großzügig Freibier-Fässchen und am Ende gewann der SSV Ulm 1846 Fußball beim 2:0 gegen den TSV Schott Mainz auch noch drei wichtige Punkte im Aufstiegsrennen der Regionalliga Südwest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

