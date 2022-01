Fußball

vor 2 Min.

Verbandspokal: Im Halbfinale wartet ein brisantes Duell auf die Spatzen

Plus Als Titelverteidiger ist der SSV Ulm 1846 Fußball noch immer im Rennen um den WFV-Verbandspokal. Im Halbfinale wartet aber eine hohe Hürde auf den Regionalligisten.

Von Stephan Schöttl

Seit einigen Tagen bereiten sich die Kicker des SSV Ulm 1846 Fußball intensiv auf die zweite Saisonhälfte vor. Nicht nur in Regionalliga Südwest warten in den kommenden Wochen und Monaten schwere Aufgaben, gestern wurde in Stuttgart auch das Halbfinale des Wettbewerbs um den württembergischen Verbandspokal ausgelost. Für die Spatzen wird es eine durchaus brisante Partie.

