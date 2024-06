Fußball

Verbandssportgericht bestätigt lange Sperren gegen Fußballer des TSV Senden

Plus Der TSV Senden war nach dem Urteil des Bezirkssportgerichts in Berufung gegangen und hoffte auf Freispruch seiner gesperrten Spieler. Doch der blieb aus.

Das Sportgericht des Fußballbezirks Donau-Iller hatte nach den Vorfällen beim Kreisliga-B-Spiel des TSV Senden gegen den SV Oberroth im Oktober 2023 harte Urteile gefällt. Die Sendener waren daraufhin in Berufung gegangen – und recht optimistisch. Sie glaubten sogar an einen Freispruch ihrer gesperrten Spieler. Jetzt allerdings hat die nächste Instanz, das Sportgericht des Württembergischen Fußballverbands (WFV), das erste Urteil weitgehend bestätigt, in zwei Fällen wurden die Strafen lediglich abgemildert.

Sie bleiben aber bestehen. Wie der Bezirk in einer Pressemitteilung erklärt, sah auch das Verbandssportgericht den Tatbestand der Tätlichkeit und Bedrohung erfüllt. Sämtliche Berufungen wurden als unbegründet zurückgewiesen. Einer der TSV-Kicker ist demnach bis 7. April 2025 gesperrt, ein anderer bis 6. Januar 2025. Der dritte Sendener Fußballer muss bis 6. September 2025 zuschauen. Über den Antrag, die Spieler sogar aus dem Verband auszuschließen, wurde indessen noch nicht entschieden. Die Kosten der Berufungsverfahren werden zu einem Viertel vom WFV getragen, den Rest muss der TSV Senden begleichen.

