Zwei Tore in den ersten zehn Minuten reichen den Ulmer Spatzen zum Sieg

Der SSV Ulm 1846 Fußball setzte seine Erfolgsserie in der Regionalliga Südwest fort. Bei der TSG Balingen gelingt den Spatzen ein Blitzstart, dann schalten sie in den Verwaltungsmodus.

Der Frust war groß bei den Fußballern der TSG Balingen. Kapitän Matthias Schmitz geigte dem Schiedsrichter nach dem Schlusspfiff die Meinung und sah dafür die Gelb-Rote Karte, Trainer Martin Braun pfefferte wütend einen Trinkflasche auf den Boden. Sie hatten durchaus ihre Chancen, die Gastgeber. Aber sie scheiterten an diesem Nachmittag an einem ziemlich selbstbewussten und abgezockten SSV Ulm 1846 Fußball.

Die Spatzen setzten ihre Erfolgsserie in der Regionalliga Südwest fort, bleiben nach dem 2:0-Auswärtserfolg auf Platz eins der Tabelle und sind dank einer erneuten sehr starken Defensivleistung mittlerweile seit sage und schreibe 714 Spielminuten ohne Gegentreffer. Dabei waren die Balinger am Samstag ein paar Mal ganz nah dran.

300 Fans begleiten den SSV Ulm 1846 Fußball nach Balingen

Deutlich effektiver agierten die Ulmer. Vor 1000 Zuschauern, 300 davon waren aus Ulm mitgekommen, war die Partie praktisch schon nach zehn Minuten entschieden. Robin Heußer vergab die erste Möglichkeit nach fünf Minuten noch, dann glänzten Nicolas Jann und Phil Harres im Zusammenspiel. Jann chippte den Ball auf Harres und der 20-Jährige versenkte das Zuspiel volley im Tor zum 1:0 (7.). Es war bereits der sechste Saisontreffer für den Leih-Stürmer aus Dresden, der immer besser in Fahrt kommt. Nur drei Minuten später stand erneut Jann im Mittelpunkt: Er kam im Strafraum zu Fall, Schiri Niclas Zemke pfiff Strafstoß. Während die Balinger mit der Entscheidung haderten, verwandelte Spatzen-Kapitän „Jo“ Reichert souverän in den linken oberen Torwinkel zum 2:0 (10.).

Adrian Beck vergibt kurz vor der Pause die große Chance aufs 3:0

Mit dieser Führung im Rücken war der SSV zunächst das spielbestimmende Team, schaltete aber schon bald in den Verwaltungsmodus. Und das wäre um ein Haar schiefgegangen. Denn Balingen hatte nun auch einige gute Chancen. Einen Kopfball von Leander Vochatzer kratzte Jann gerade noch von der Linie (33.), dann krachte ein Volleyschuss von Kaan Akkaya aus gut 22 Metern gegen die Latte des Ulmer Gehäuses (39.). Auf der anderen Seite vergab Adrian Beck für die Spatzen das mögliche 3:0. Im Strafraum hatte er zuerst zwei Balinger ausgetanzt, dann aus spitzem Winkel verzogen (45.).

Im zweiten Abschnitt wirken die Ulmer Spatzen müde

Im zweiten Abschnitt war der Mannschaft von Trainer Thomas Wörle die Belastung der vergangenen Woche anzumerken. Die Ulmer wirkten müde, brachten vorne nicht mehr viel zustande. Sie taten sich nach dem Schneefall über Nacht auf dem nassen und tiefen Rasen ebenso schwer wie die Hausherren. Einmal mehr wurde aber mit vereinten Kräften in der Defensive geackert. „Wir schaffen es derzeit, die Spiele mit defensiver Stabilität und offensiver Effektivität für uns zu entscheiden“, sagte Coach Wörle. Sein Team strahlte in den zweiten 45 Minuten kaum mehr Gefahr aus. Ein Freistoß von Jannik Rochelt (69.) und ein Versuch aus der Distanz von Lukas Kiefer (70.) verfehlten jeweils deutlich das Tor, waren aber schon die besten Möglichkeiten in dieser Hälfte des Spiels. Das bemängelte der Cheftrainer auch und meinte: „Das war keine Glanzleistung von uns, gerade in der zweiten Halbzeit.“

In der Schlussphase ist die Ulmer Defensive noch einmal gefordert

Immerhin: Als es in der Schlussphase noch einmal brenzlig wurde, waren alle hellwach. Nach einer Ecke für die Hausherren klärten die Ulmer gerade noch rechtzeitig (89.), bei einem Fernschuss eine Minute später war SSV-Torwart Christian Ortag zur Stelle und sicherte den Spatzen für eine weitere Woche die Spitzenposition.

SSV Ulm 1846 Fußball Ortag – Geyer, Reichert, Allgeier – Maier (46. Petrovic), Heußer, Heilig (61. Guarino), Jann (84. Benko), Rochelt, Beck (61. Kiefer) – Harres (77. Klostermann)