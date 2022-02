Dieses Handball-Talent spielt künftig für die TSG Söflingen

Plus Die Handballer der TSG Söflingen präsentieren den ersten Neuzugang für die Saison 2022/2023. Trainer Tobias Klisch spricht von seinem "Wunschspieler".

Bereits seit einer Woche ruht beim Handball-Drittligisten TSG Söflingen der Trainings- und Spielbetrieb. Im Team gibt es mehrere Coronafälle. Doch das hindert die Verantwortlichen des Klubs nicht, hinter den Kulissen die Planungen für die neue Saison voranzutreiben. Jetzt präsentierte der Sportliche Leiter Markus Brodbeck den ersten Neuzugang für die Spielzeit 2022/2023.