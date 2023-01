Hockey

Nach WM-Triumph: Ulmer wünschen sich mehr Aufmerksamkeit für ihren Sport

Deutschlands Hockey-Männer sind am Wochenende zum dritten Mal Weltmeister geworden. Das wird auch an der Hockey-Basis gebührend gefeiert.

Plus Hockey ist der erfolgreichste Mannschaftssport in Deutschland. Der WM-Titel der Männer wird auch in Ulm gefeiert. Welche Hoffnungen man jetzt beim SSV 1846 hat.

Ganz spontan haben die Hockey-Männer des SSV Ulm 1846 am Sonntagnachmittag in der Blauringhalle eine Leinwand aufgehängt und einen Beamer aufgebaut. Besondere Ereignisse erfordern besondere Maßnahmen. Nach dem Verbandsliga-Spieltag der zweiten Mannschaft, einer mit zwei Siegen aus zwei Partien überaus erfolgreichen Runde, war gemeinsames Daumendrücken angesagt.

