Illertissen

vor 17 Min.

Der DFB-Pokal ist greifbar nahe für den FV Illertissen

Plus Im Halbfinale des Totopokals kommt es zu einer Neuauflage des Endspiels der Vorsaison. Warum der FV Illertissen mit einem Sieg schon fast sicher für den DFB-Pokal qualifiziert wäre.

Von Hermann Schiller

Der erste Höhepunkt war für den FV Illertissen das Punktspiel gegen die kleinen Bayern, der zweite folgt auf dem Fuß: Am Dienstag (18.30 Uhr) kommt der Drittligist FC Ingolstadt zum Halbfinale des bayerischen Totopokals ins Vöhlinstadion. Was der Partie noch mehr Brisanz und Bedeutung verleiht, ist die Tatsache, dass der Sieger dieses Spiels so gut wie sicher als Teilnehmer am DFB-Pokal feststeht.

Die Erklärung: Die Würzburger Kickers stehen als Teilnehmer des Pokalfinales am 25. Mai bereits fest, zudem sind sie als Tabellenführer mit sieben Punkten Vorsprung auf dem besten Weg zur Meisterschaft in der Regionalliga Bayern. Als beste Amateurmannschaft wären sie sowieso für den DFB-Pokal qualifiziert und der zweite Totopokal-Finalist wäre automatisch auch dabei.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen