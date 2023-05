Illertissen

Der FV Illertissen verspricht Fairness

Plus Vorletztes Punktspiel gegen Türkgücü

Der FV Illertissen verspürt am Samstag (14 Uhr) im vorletzten Punktspiel der bayerischen Fußball-Regionalliga auf dem Platz in Heimstetten gegen Türkgücü München keinerlei Druck mehr. Der Klassenerhalt ist auch rechnerisch gesichert, der FVI belegt sogar Platz vier in der Rückrundentabelle.

Trotzdem weiß man beim FVI, was auf die Mannschaft wartet. Nämlich ein Gegner, der in den vergangenen Wochen arg schwächelte und von den vergangenen sieben Spielen nur eines gewann. Somit ist Türkgücü mit derzeit 49 Punkten noch nicht endgültig gesichert und der Illertisser Co-Trainer Timo Räpple, der auch diesmal den erkrankten Holger Bachthaler vertritt, warnt: Türkgücü wird Gas geben, das ist uns bewusst. Wir haben nichts zu verschenken und werden weiterhin alles reinwerfen. Das gebietet allein schon die Fairness gegenüber den anderen Mannschaften.“

